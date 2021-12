Niespełna miesiąc temu ruszył plebiscyt Interii As Sportu 2021, który wyłoni najlepszego polskiego sportowca minionych 12 miesięcy. W pierwszym etapie zabawy redakcja Interii w wewnętrznym głosowaniu wybrała 32 nominowanych.



Następnie poprosiliśmy użytkowników, by ci swoimi głosami "okroili" nominacje do 16 nazwisk. W ten sposób powstała finałowa drabinka, w której rywalizacja toczy się w formule play off.



W rundzie wstępnej plebiscytu użytkownicy Interii oddali łącznie 26 679 głosów, natomiast o losach 1/8 finału zdecydowały 57 778 głosów.



Największe emocje wzbudził pojedynek Marii Andrejczyk z Dawidem Kubackim. Podczas tej rywalizacji oddano aż 9 542 głosy.



To właśnie Andrejczyk indywidualnie zdobyła najwięcej głosów w rywalizacji 1/8 finału. Było ich aż 7 486. Z kolei najbardziej zaciętą parą była Iga Świątek - Dawid Tomala, gdzie o wygranej chodziarza zdecydowała różnica zaledwie 192 głosów.

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Wyniki 1/8 finału plebiscytu As Sportu 2021:

Robert Lewandowski - Wojciech Nowicki: 55% - 45% głosów,

Kamil Stoch - Jan-Krzysztof Duda: 31% - 69% głosów,



Hubert Hurkacz - Patryk Dobek: 53% - 47% głosów,



Maria Andrejczyk - Dawid Kubacki: 78% - 22% głosów,



Iga Świątek - Dawid Tomala: 49% - 51% głosów,



Piotr Żyła - Bartosz Zmarzlik: 34% - 66% głosów,



Justyna Święty-Ersetic - Wilfredo Leon: 68% - 32% głosów,



Anita Włodarczyk - Bartosz Kurek: 73% - 27% głosów.

Terminarz ćwierćfinałów As Sportu 2021:

1 grudnia: Robert Lewandowski - Jan-Krzysztof Duda,



2 grudnia: Hubert Hurkacz - Maria Andrejczyk,



3 grudnia: Dawid Tomala - Bartosz Zmarzlik,



4 grudnia: Justyna Święty-Ersteic - Anita Włodarczyk.

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.