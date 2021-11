As sportu 2021 As Sportu 2021. Wybierz z Interią najlepszego sportowca roku. Zagłosuj!

Dobiega końca rok, który wzbudził w nas niepowtarzalne sportowe emocje. Nasi sportowcy zadbali o to, by nie było w nim nudy - od zimowych popisów skoczków, przez przełożone z powodu koronawirusa na 2021 rok mistrzostwa Europy w piłce nożnej, letnie igrzyska olimpijskie, aż po siatkarskie ME oraz wspaniałe popisy naszych tenisistów - Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza, wieńczących rok grą odpowiednio w WTA i ATP Finals.

Z Waszą pomocą podsumujemy rok pełen niezwykłych emocji. W plebiscycie As Sportu 2021 wspólnie wybierzemy najlepszego polskiego sportowca mijających dwunastu miesięcy.



Zachęcamy Was serdecznie do głosowania w zabawie Interii, która potrwa od 18 listopada do 16 grudnia, kiedy to trzydniowe głosowanie wyłoni zwycięzcę wielkiego finału.



As Sportu 2021. Na czym polega plebiscyt Interii?

Celem plebiscytu jest wybranie - głosami użytkowników Interii - najlepszego polskiego sportowca w 2021 roku. Po zakończeniu zabawy trzech najwyżej sklasyfikowanych sportowców zostanie nagrodzonych pamiątkowymi statuetkami.



Plebiscyt rozegra się w kilku etapach:



Etap I - został już zakończony. Redakcja sportowa Interii w wewnętrznym głosowaniu wybrała 32 nominowanych sportowców. W dalszej części pełnia władzy jest już w rękach użytkowników.





Etap II - spośród 32 nominowanych użytkownicy Interii w głosowaniu wybiorą finałową "szesnastkę", kwalifikującą się do kolejnego etapu. Głosowanie potrwa od 18 do 21 listopada. Wyniki głosowania zostaną opublikowane po jego zakończeniu, co pozwoli skompletować drabinkę, obowiązującą do końca trwania plebiscytu.





Etap III - w dalszej części rywalizacja będzie toczyła się w formule play-off. Każdy z zakwalifikowanych sportowców otrzyma na tym etapie numer od 1 do 16 w zależności od lokaty wywalczonej w pierwszym głosowaniu. Każdy dzień będzie rywalizacją kolejnej pary 1/8 finału, a następnie ćwierćfinałowej. Ten etap potrwa od 23 listopada do 4 grudnia.





Etap IV - to część półfinałowa oraz finałowa. Tym razem głosowania będą toczyły się już dłużej. Półfinały odbędą się w dniach 6-7 oraz 9-10 grudnia. Rywalizacja o trzecie miejsce jest przewidziana na dni 12-13 grudnia. Natomiast finałowe głosowania będzie trwało aż trzy dni - od 14 do 16 grudnia! Następnego dnia zostanie ogłoszone nazwisko zwycięzcy plebiscytu As Sportu 2021!

Szczegółowe zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.

As Sportu 2021. Lista 32 nominowanych:

Maria Andrejczyk,





Iga Baumgart-Witan,





Jan Błachowicz,





Patryk Dobek,





Jan-Krzysztof Duda,





Kajetan Duszyński,





Paweł Fajdek,





Maryna Gąsienica-Daniel,





Małgorzata Hołub-Kowalik,





Hubert Hurkacz,





Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska (kajakarstwo K2 + K4),





Natalia Kaczmarek,





Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann (wioślarska czwórka podwójna),





Malwina Kopron,





Dawid Kubacki,





Bartosz Kurek,





Wilfredo Leon,





Robert Lewandowski,





Natalia Maliszewska,





Tadeusz Michalik,





Aleksandra Mirosław,





Katarzyna Niewiadoma,





Wojciech Nowicki,





Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec (żeglarstwo, klasa 470),





Kamil Stoch,





Iga Świątek,





Justyna Święty-Ersetic,





Dawid Tomala,





Anita Włodarczyk,





Karol Zalewski,





Bartosz Zmarzlik,





Piotr Żyła.