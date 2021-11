As Sportu 2021. Robert Lewandowski przed Anitą Włodarczyk w walce o czołową "szesnastkę"!

W niedzielę o godzinie 23 zakończyło się głosowanie w drugim etapie plebiscytu As Sportu 2021. Walka, tak o etapowe zwycięstwo, jak i awans do kolejnej rundy, była niezwykle zacięta!



Przypomnijmy, że we wcześniejszym etapie redakcja Sport Interia w wewnętrznym głosowaniu wybrała 32 nominowanych w plebiscycie. Spośród nich użytkownicy Interii wybrali czołową "szesnastkę", która powalczy o końcowe zwycięstwo.



W ankiecie długo prowadziła Anita Włodarczyk i wydawało się, że jest murowaną faworytką tej rundy. W końcowych minutach głosowania wyprzedził ją jednak Robert Lewandowski i to on będzie najwyżej rozstawiony w kolejnym etapie plebiscytu.



Reklama

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



Walka o podium była nie mniej zacięta. Ostatecznie tenisistka Iga Świątek o włos wyprzedziła oszczepniczkę Marię Andrejczyk oraz swojego kolegę z kortu - Huberta Hurkacza.



W dziesiątce znaleźli się także: Piotr Żyła, Justyna Święty-Ersetic, Kamil Stoch, Jan-Krzysztof Duda oraz Wilfredo Leon.

Z awansem do kolejnej rundy problemu nie miał też Bartosz Zmarzlik, a tuż za nim uplasowali się Patryk Dobek i Dawid Kubacki.

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Walka o trzy ostatnie miejsca była naprawdę pasjonująca. W kolejnej rundzie z wynikiem 2,94% uzyskanych głosów zameldował się Dawid Tomala. O zaledwie 0,08% wyprzedził Bartosza Kurka.



Batalię o ostatnie miejsce premiowane awansem stoczyli nasi kulomioci - Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Podobnie jak na igrzyskach olimpijskich - minimalnie lepszy okazał się Nowicki, uzyskując wynik 2,81%. Fajdek głosowanie zakończył z wynikiem 2,73%.

Tuż za czołową "szesnastką" - poza Fajdkiem - znaleźli się także: Iga Baumgart-Witan, Jan Błachowicz oraz Kajetan Duszyński.



Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.

As Sportu 2021. Czas na rywalizację play-off

W kolejnej rundzie czeka nas rywalizacja systemem pucharowym. Dzięki wynikom głosowania użytkownicy Interii zdecydowali o rozstawieniu kolejnych par. W tej rundzie zwycięzca głosowania zmierzy się z 16. na liście, drugi - z 15., trzeci - z 14. - itd.



Każdego dnia, począwszy od wtorku 23 listopada, będzie odbywało się głosowanie w innej parze 1/8 finału. Awans do kolejnej rundy uzyska zwycięzca każdej z ankiet.



Rywalizacja będzie toczyła się w następujących parach:



23 listopada: Robert Lewandowski - Wojciech Nowicki,



24 listopada: Kamil Stoch - Jan-Krzysztof Duda,



25 listopada: Hubert Hurkacz - Patryk Dobek,



26 listopada: Maria Andrejczyk - Dawid Kubacki,



27 listopada: Iga Świątek - Dawid Tomala,



28 listopada: Piotr Żyła - Bartosz Zmarzlik,



29 listopada: Justyna Święty-Ersetic - Wilfredo Leon,



30 listopada: Anita Włodarczyk - Bartosz Kurek.

As Sportu 2021. Wyniki głosowania użytkowników Interii:

1. Robert Lewandowski 7,82%

2. Anita Włodarczyk 7,72%

3. Iga Świątek 6,97%

4. Maria Andrejczyk 6,68%

5. Hubert Hurkacz 5,56%

6. Piotr Żyła 5,01%

7. Justyna Święty-Ersetic 4,87%

8. Kamil Stoch 4,49%

9. Jan-Krzysztof Duda 4,14%

10. Wilfredo Leon 3,74%

11. Bartosz Zmarzlik 3,65%

12. Patryk Dobek 3,18%

13. Dawid Kubacki 3,05%

14. Dawid Tomala 2,94%

15. Bartosz Kurek 2,86%

16. Wojciech Nowicki 2,81%

...



17. Paweł Fajdek 2,73%

18. Iga Baumgart-Witan 2,38%

19. Jan Błachowicz 2,1%

20. Kajetan Duszyński 1,92%

21. Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1,8%

22. Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1,78%

23. Małgorzata Hołub-Kowalik 1,6%

24. Natalia Kaczmarek 1,59%

25. Katarzyna Niewiadoma 1,52%

26. Malwina Kopron 1,45%

27. Karol Zalewski 1,25%

28. Natalia Maliszewska 1,16%

29. Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 0,94%

30. Maryna Gąsienica-Daniel 0,88%

31. Aleksandra Mirosłąw 0,76%

32. Tadeusz Michalik 0,64%