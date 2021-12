As Sportu 2021. Półfinały rozstrzygnięte, znamy nazwiska finalistów

As sportu 2021

W drugim półfinale plebiscytu "As Sportu 2021" - organizowanego przez redakcję Sport Interia - Anita Włodarczyk pokonała Dawida Tomalę i to ona awansowała do finału, w którym na rywala czekał już Jan-Krzysztof Duda.

Zdjęcie Anita Włodarczyk / AFP