Za nami kilka tygodni wielkich emocji i zaciętej - a czasem również i zaskakującej - walki między najlepszymi polskimi sportowcami. To już jednak koniec plebiscytu As Sportu 2021 - łącznie oddano w nim ponad 170 tysięcy głosów - i za to zaangażowanie należą się Wam, szanowni Czytelnicy, ogromne podziękowania.

Oto jak przebiegała cała akcja krok po kroku - przyjrzyjmy się liczbom stojącym za Asem Sportu 2021!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AS SPORTU 2021. Zagłosuj w plebiscycie na najlepszego sportowca portalu Interia Sport! INTERIA.TV

As Sportu 2021. Pierwszy etap i minimalna wygrana Lewandowskiego nad Włodarczyk

Przed oficjalnym startem plebiscytu redakcja Interii Sport nominowała w wewnętrznym głosowaniu 32 sportowców - przedstawicieli i przedstawicielki wielu różnych dyscyplin, których poczynania z zapartym tchem śledzili w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy polscy kibice. 18 listopada rozpoczęło się oficjalne głosowanie - zadaniem Czytelników było wyłonienie najlepszej szesnastki, która mierzyła się następnie w fazie pucharowej.



Odzew był niezwykły, bowiem w tej fazie udało się zebrać aż 26 679 głosów, najwięcej w całym plebiscycie - przy czym jedno kliknięcie w przycisk "Zagłosuj" mogło oznaczać wskazanie wielu różnych kandydatur, bowiem był to jedyny etap, w czasie którego możliwy był wielokrotny wybór.



Zwycięzcą tej części został Robert Lewandowski, który otrzymał 7,82 proc. wszystkich głosów - o włos wyprzedził on Anitę Włodarczyk (7,72 proc.). Podium zamknęła z kolei Iga Świątek (6,97 proc.), a tuż za nią uplasowała się Maria Andrejczyk (6,68 proc.).



Co ciekawe i warte podkreślenia, Jan-Krzysztof Duda i Dawid Tomala nie wylądowali wysoko w tym pierwszym zestawieniu - Duda był dziewiąty (4,14 proc.), a Tomala czternasty (2,94 proc.). Mimo to obaj zaszli potem daleko, eliminując po drodze chociażby... Lewandowskiego i Świątek!

Reklama

Więcej na temat wyników pierwszego głosowania przeczytasz tutaj.



As Sportu 2021. 1/8 finału i pierwsze pojedynki w systemie pucharowym

W kolejnej fazie, czyli 1/8 finału, padło kilka niezwykle interesujących rezultatów. Pary ułożono według wyników wcześniejszej rundy - pierwsza osoba z ostatnią, druga osoba z przedostatnią itd. Starcia, które obserwowaliśmy to (pogrubionym tekstem zaznaczono zwycięzców): Robert Lewandowski - Wojciech Nowicki, Kamil Stoch - Jan-Krzysztof Duda, Hubert Hurkacz - Patryk Dobek, Maria Andrejczyk - Dawid Kubacki, Iga Świątek - Dawid Tomala, Piotr Żyła - Bartosz Zmarzlik, Justyna Święty-Ersetic - Wilfredo Leon, Anita Włodarczyk - Bartosz Kurek.



Najwięcej głosów oddano podczas pojedynku między Marią Andrejczyk i Dawidem Kubackim - było ich dokładnie 9542. Było to również najbardziej miażdżące zwycięstwo na tym etapie - medalistka z Tokio pokonała swojego oponenta w stosunku procentowym 78 - 22, nie dając mu żadnych szans.



Drugim wysokim zwycięstwem był triumf Anity Włodarczyk nad Bartoszem Kurkiem - młociarka uzyskała 73 proc. głosów, więc - jak łatwo wyliczyć - przy 23 proc. zdobytych wskazań siatkarz nie był w stanie zagrozić rywalce. Także i w przypadku tej potyczki uwagę zwracała liczba oddanych głosów - było ich 8814.

Niezwykle ciekawa okazała się także rywalizacja między Dawidem Tomalą i Igą Świątek - losy awansu ważyły się do ostatniej chwili i ostatecznie to Tomala przeszedł dalej, otrzymując 51 proc. z 7326 oddanych głosów.



As Sportu 2021. Ćwierćfinały i wielka walka Lewandowski - Duda

W ćwierćfinale obserwowaliśmy współzawodnictwo w parach (ustanowionych według stosownej drabinki): Lewandowski - Duda, Hurkacz - Andrejczyk, Tomala - Zmarzlik i Święty-Ersetic - Włodarczyk.

I tutaj byliśmy świadkami "bomby" - w trakcie walki Lewandowskiego z Dudą oddano aż 17 976 głosów! Wybitny szachista wygrał z wybitnym piłkarzem - dokładnie w stosunku 60 - 40 proc.



Największą różnicą zwyciężyła jednak Maria Andrejczyk - 63 do 37 proc. (oddano 7148 głosów). Minimalnie gorzej pod tym względem wypadła Anita Włodarczyk (62 - 38 proc., 4521), z kolei Dawid Tomala wygrał 59 do 41 proc. przy 5641 głosach.

As Sportu 2021. Blisko finiszu, czyli półfinały i walka o trzecie miejsce

Półfinały ponownie pełne były emocji - w pierwszym z nich Duda pokonał Andrejczyk w stosunku 57 - 43 proc. i przy ponad 15,5 tys. oddanych głosów. Włodarczyk zwyciężyła z kolei Tomalę w relacji 55 - 45 proc. (oddano 7,5 tys. głosów).



W walce o trzecie miejsce Maria Andrejczyk wyraźnie wyprzedziła Dawida Tomalę - zagłosowano siedem tys. razy i potyczka zakończyła się wygraną oszczepniczki 58 - 42 proc.

Zdjęcie As Sportu 2021: Tak wyglądała droga Jana-Krzysztofa Dudy do triumfu / Interia.pl / INTERIA.PL

As Sportu 2021. Wielki finał i triumf Jana-Krzysztofa Dudy

Najważniejsze głosowanie plebiscytu rozpoczęło się o północy 14 grudnia i potrwało do południa 16 grudnia. Oddano w nim 22 908 głosów, a Jan-Krzysztof Duda zdobył 58 proc. z nich, pokonując w niezwykle emocjonującym pojedynku Anitę Włodarczyk. Tym samym to wyśmienity szachista zgarnął tytuł Asa Sportu 2021, natomiast równie wspaniałej młociarce również należą się ogromne gratulacje za walkę!



W ten oto sposób żegnamy się z akcją, w której oddano łącznie 173 218 głosów. Za ten ogrom zaangażowania serdecznie Wam wszystkim, drodzy Czytelnicy, dziękujemy!

Tu przeczytasz komentarz Daniela Bednarka, kierownika serwisu Interia Sport, na zakończenie plebiscytu!



W tym miejscu przeczytacie więcej o wyniku finału Asa Sportu 2021!



Tutaj znajdziecie życiorys zwycięzcy, Jana-Krzysztofa Dudy!