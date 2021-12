"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy następnie przeszli do fazy pucharowej. 1/8 finału już za nami - przyszedł czas na ćwierćfinały!

W trzecim starciu ćwierćfinałowym mierzą się ze sobą Dawid Tomala oraz Bartosz Zmarzlik.

As Sportu 2021. Kto powinien awansować: Dawid Tomala czy Bartosz Zmarzlik?

Dawid Tomala - jeden z najbardziej niespodziewanych bohaterów roku 2021. Tyszanin na krajowym podwórku miał już od dawna ugruntowaną pozycję - w samym 2021 roku sięgnął po złoto mistrzostw Polski w chodzie na 50 km oraz po srebro halowych MP na 5000 m. Na arenie międzynarodowej brakowało mu jednak spektakularnych triumfów - aż do czasu igrzysk olimpijskich w Tokio... W stolicy Japonii 32-letni chodziarz z czasem 3:50:08 nie dał szans na 50 km swoim rywalom - choć do końca ścigali go Niemiec Jonathan Hilbert oraz Kanadyjczyk Evan Dunfee. Bez wątpienia wielkie zaskoczenie ostatnich miesięcy - ale jakże pozytywne.



Bartosz Zmarzlik - 2021 był kolejnym rokiem, w którym Zmarzlik udowadniał fanom, że jest jednym z najlepszych żużlowców świata. Od 2012 roku Zmarzlik sięgał po najwyższe wyróżnienia na międzynarodowych zawodach juniorów, by mniej więcej od lat 2015-2016 przerzucać swoje siły na "dorosłe" MŚ. W tym roku sięgnął po srebrny "krążek" w indywidualnej rywalizacji mistrzostw świata, a do tego drugie srebro zgarnął w zmaganiach drużynowych wraz z polską kadrą. Czterokrotnie wygrywał w ciągu ostatnich miesięcy w zawodach Grand Prix Polski i raz w Grand Prix Szwecji.



Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do ćwierćfinału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Dawid Tomala 40% Bartosz Zmarzlik 60%

głosów: 5

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL