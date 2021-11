"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - teraz sportowców czekają pojedynki w systemie pucharowym.





Do ćwierćfinału awansowali już Robert Lewandowski, Jan-Krzysztof Duda, Hubert Hurkacz i Maria Andrejczyk, pokonując odpowiednio Wojciecha Nowickiego, Kamila Stocha, Patryka Dobka i Dawida Kubackiego.



W kolejnym starciu mierzą się ze sobą Iga Świątek i Dawid Tomala.

As Sportu 2021. Iga Świątek - Dawid Tomala. Kto powinien awansować?

Iga Świątek - cały świat zachwycił się Igą, gdy w 2020 roku zwyciężyła w turnieju Rolanda Garrosa - od tego czasu 20-latka na stałe zagościła wśród najlepszych tenisistek świata, pod koniec września osiągając swoje najwyższe, czwarte miejsce w rankingu WTA. Świątek w ostatnich kilkunastu miesiącach sięgnęła po triumfy na turniejach w Adelaide i Rzymie w grze pojedynczej, z kolei w grze podwójnej dotarła do finału French Open (jej partnerką na korcie była Amerykanka Bethanie Mattek-Sands). W Wielkim Szlemie docierała z reguły solo do czwartej rundy (Australian Open, US Open, Wimbledon), w Rolandzie Garrosie udało jej się zagrać w ćwierćfinale.

Dawid Tomala - jeden z najbardziej niespodziewanych bohaterów roku 2021. Tyszanin na krajowym podwórku miał już od dawna ugruntowaną pozycję - w samym 2021 roku sięgnął po złoto mistrzostw Polski w chodzie na 50 km oraz po srebro halowych MP na 5000 m. Na arenie międzynarodowej brakowało mu jednak spektakularnych triumfów - aż do czasu igrzysk olimpijskich w Tokio... W stolicy Japonii 32-letni chodziarz z czasem 3:50:08 nie dał szans na 50 km swoim rywalom - choć do końca ścigali go Niemiec Jonathan Hilbert oraz Kanadyjczyk Evan Dunfee. Bez wątpienia wielkie zaskoczenie ostatnich miesięcy - ale jakże pozytywne.

Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do ćwierćfinału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 43% Dawid Tomala 57%

głosów: 28