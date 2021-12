"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do fazy pucharowej. 1/8 finału, ćwierćfinały i półfinały już za nami - przyszła pora na decydujące pojedynki!

O zaszczytne trzecie miejsce w plebiscycie walczą Maria Andrejczyk oraz Dawid Tomala. Głosowanie zakończy się w poniedziałek o 23.00. W wielkim finale, który potrwa w dniach 14-16 grudnia zmierzą się natomiast Anita Włodarczyk oraz Jan-Krzysztof Duda.



As Sportu 2021. Kto powinien zająć trzecie miejsce: Maria Andrejczyk czy Dawid Tomala?

Maria Andrejczyk - 25-latka już w maju 2021 roku dopisała do swojego konta kolejny sukces - w ramach zmagań o Puchar Europy w rzutach w chorwackim Splicie zdobyła pierwsze miejsce, posyłając oszczep na dystans 71,40 m. Lekkoatletka była jednak przede wszystkim skupiona w ostatnich miesiącach na tym, by powrócić z igrzysk olimpijskich w Tokio z medalem - pięć lat temu, w Rio, do sięgnięcia po brąz zabrakło jej zaledwie dwóch centymetrów. Maria spełniła swoje zamierzenie w świetnym stylu - w stolicy Japonii oddała rzut na 64,61 m i uległa jedynie Chince Liu Shiying, wracając do kraju ze srebrnym "krążkiem".



Dawid Tomala - jeden z najbardziej niespodziewanych bohaterów roku 2021. Tyszanin na krajowym podwórku miał już od dawna ugruntowaną pozycję - w samym 2021 roku sięgnął po złoto mistrzostw Polski w chodzie na 50 km oraz po srebro halowych MP na 5000 m. Na arenie międzynarodowej brakowało mu jednak spektakularnych triumfów - aż do czasu igrzysk olimpijskich w Tokio... W stolicy Japonii 32-letni chodziarz z czasem 3:50:08 nie dał szans na 50 km swoim rywalom - choć do końca ścigali go Niemiec Jonathan Hilbert oraz Kanadyjczyk Evan Dunfee. Bez wątpienia wielkie zaskoczenie ostatnich miesięcy - ale jakże pozytywne.

Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do wielkiego finału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!



