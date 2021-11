"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy następnie przeszli do fazy pucharowej. 1/8 finału już za nami - przyszedł czas na ćwierćfinały!

W pierwszym starciu ćwierćfinałowym mierzą się ze sobą Robert Lewandowski oraz Jan-Krzysztof Duda.

As Sportu 2021. Kto powinien awansować: Robert Lewandowski czy Jan-Krzysztofa Duda?

Robert Lewandowski ma za sobą fantastyczny rok w klubowym futbolu - Polak wraz z Bayernem Monachium sięgnął po mistrzostwo Niemiec oraz krajowy superpuchar, dołączając do tego ponadto triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata. Co więcej zabłysnął też indywidualnie - po raz kolejny został królem strzelców Bundesligi, osiągając przy tym zawrotny wynik 41 trafionych bramek. W ten sposób "Lewy" pobił po blisko pół wieku rekord legendarnego Gerda Muellera, który w sezonie 1971/1972 miał na swoim koncie o jednego gola mniej. Mało jednak tego - Lewandowski pobił także osobisty rekord bramek zdobytych w ciągu jednego roku kalendarzowego, który wciąż może wyśrubować przed zimową przerwą w rozgrywkach. Choć Euro 2020 okazało się dla napastnika niezbyt satysfakcjonujące, to nie ma wątpliwości, że ostatnich kilkanaście miesięcy było dla Lewandowskiego wspaniałym okresem - zwieńczyło go zajęcie drugiego miejsca w plebiscycie Złotej Piłki oraz zdobycie nagrody dla najlepszego napastnika podczas tej samej gali.

Jan-Krzysztof Duda - 23-latek już dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Zasługi (Srebrnym oraz Złotym) za wybitne osiągnięcia sportowe oraz promowanie "królewskiej gry". To bez wątpienia najpopularniejszy polski szachista, który w ostatnim sezonie poradził sobie wręcz śpiewająco na arenie międzynarodowej. Duda przede wszystkim sięgnął po Puchar Świata, pokonując po drodze najbardziej wymagających rywali, jakich można sobie wyobrazić - w półfinale jego oponentem był Norweg Magnus Carlsen, a w finale zmierzył się z Rosjaninem Siergiejem Kariakinem. Jakby tego było mało, wraz z kolegami z polskiej reprezentacji sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy, które w 2021 roku odbyły się w Słowenii. Jan-Krzysztof ma przed sobą jeszcze - miejmy nadzieję - wiele wspaniałych dekad kariery i nie raz na pewno nas zaskoczy.

Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do ćwierćfinału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

