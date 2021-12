"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do fazy pucharowej. 1/8 finału i ćwierćfinały już za nami - przyszła pora na zmagania w półfinałach!

Awans do finału zapewnił sobie już Jan-Krzysztof Duda w głosowaniu półfinałowym pokonując Marię Andrejczyk.





W drugim starciu półfinałowym, które potrwa w dniach 9-10 grudnia, mierzą się ze sobą Dawid Tomala i Anita Włodarczyk.

As Sportu 2021. Kto powinien awansować: Dawid Tomala czy Anita Włodarczyk?

Dawid Tomala - jeden z najbardziej niespodziewanych bohaterów roku 2021. Tyszanin na krajowym podwórku miał już od dawna ugruntowaną pozycję - w samym 2021 roku sięgnął po złoto mistrzostw Polski w chodzie na 50 km oraz po srebro halowych MP na 5000 m. Na arenie międzynarodowej brakowało mu jednak spektakularnych triumfów - aż do czasu igrzysk olimpijskich w Tokio... W stolicy Japonii 32-letni chodziarz z czasem 3:50:08 nie dał szans na 50 km swoim rywalom - choć do końca ścigali go Niemiec Jonathan Hilbert oraz Kanadyjczyk Evan Dunfee. Bez wątpienia wielkie zaskoczenie ostatnich miesięcy - ale jakże pozytywne.

Anita Włodarczyk - od wielu lat budzi ogromną sympatię wśród polskich kibiców i od wielu lat przy okazji udowadnia, że jest profesjonalistką w każdym calu. Anita Włodarczyk już na wiosnę 2021 roku była w obiecującej formie i na Pucharze Europy w rzutach w chorwackim Splicie sięgnęła po srebro. Wszyscy fani wiedzieli jednak, że dla Włodarczyk w tym roku istnieje tylko jeden główny cel: kolejny złoty medal igrzysk olimpijskich. Młociarka w Tokio po raz kolejny zachwyciła - rzuciła na odległość 76,99 m i nie dała szans m.in. (drugiej w rywalizacji) Chince Wang Zheng (74,29 m). Złoto zdobyte w stolicy Japonii sprawiło, że Anita Włodarczyk została pierwszą lekkoatletką w historii, która trzy razy z rzędu zwyciężała w zawodach olimpijskich w tej samej konkurencji.

Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do wielkiego finału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

