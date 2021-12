Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 60% Anita Włodarczyk 40%

głosów: 13535

"As Sportu 2021" to plebiscyt, w którym Użytkownicy serwisu Sport Interia wybierają najlepszego polskiego sportowca w tym roku kalendarzowym.

Na początku Czytelnicy wyłonili najlepszą szesnastkę, która mierzyła się ze sobą w parach, w systemie pucharowym. Trzecie miejsce w plebiscycie wywalczyła Maria Andrejczyk , a do ścisłego finału dostali się Anita Włodarczyk oraz Jan-Krzysztof Duda.



Reklama

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu .

Polski arcymistrz przebył trudną drogę. W drodze do decydującego starcia musiał powiem pokonać w głosowaniu Wojciecha Nowickiego, Roberta Lewandowskiego oraz Marię Andrejczyk. Jak przyznał Duda w rozmowie z Interią, sam był zdziwiony tym, jak przebiega nasz plebiscyt.



- Muszę przyznać, że bardzo zaskoczył mnie dotychczasowy przebieg plebiscytu Interii "As Sportu 2021". Bardzo się ucieszyłem, że przeszedłem fazę wstępną, ale jak zobaczyłem swoją "drabinkę" ze Stochem i Lewandowskim w drodze do finału to przeszedłem swoiste "deja vu" z Pucharu Świata w Soczi, gdzie sytuacja była podobna - Griszczuk, Carlsen i Karjakin w finale. Plebiscyt śledziłem bardzo dokładnie i moje zdumienie i radość rosły z rundy na rundę - powiedział w rozmowie z Interią nasz arcymistrz.

Zdjęcie Drabinka plebiscytu "As Sportu" / INTERIA.PL

As Sportu 2021. Jan-Krzysztof Duda czy Anita Włodarczyk? Kto wygra?

Duże wsparcie dla Dudy stanowiło na pewno grono fanów szachów, które cieszą się w Polsce coraz większą popularnością.



- Jak widać, portal Interia ma całkiem spore grono czytelników-szachistów, bo to ich głosy dały mi awans do finału, w którym walczę z "królową królowej sportu", czyli Anitą Włodarczyk. Już samo to jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i daje mi poczucie przynależności do sportowej rodziny. Niestety czasami szachiści są dyskryminowani w środowisku sportowym, a przecież trenujemy tak samo, jak piłkarze, lekkoatleci, czy skoczkowie narciarscy (ja sam skaczę wzwyż, pływam, czy biegam). A nasza rywalizacja nie dość, że wyczerpuje fizycznie, to jeszcze ma ogromny wpływ na psychikę - co było widać podczas meczu o mistrzostwo świata. Serdecznie dziękuję szachowym kibicom za oddane do tej pory głosy i bardzo zachęcam do kolejnego wysiłku.

Finałowe głosowanie rozpoczęło się we wtorek, a zakończy się w czwartek w samo południe, gdy poznamy zwycięzcę.



- Dzień po ogłoszeniu wyniku finału plebiscytu zagram w Katowicach w Mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych. Będzie to mój kolejny - ale nie ostatni - start w Polsce w tym roku, bo przecież po świętach w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych z udziałem całej światowej czołówki - powiedział Duda.