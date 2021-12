Jan-Krzysztof Duda związany jest z Wieliczką, natomiast przyszedł na świat w Krakowie, dokładnie 26 kwietnia 1998 roku. Swoją przygodę z szachami rozpoczął w wieku zaledwie pięciu lat i bardzo szybko zaczął odnosić pierwsze sukcesy.

W 2005 roku zdobył m.in. Puchar Polski juniorów do lat ośmiu i tytuły międzynarodowego mistrza Czech i Niemiec (również w kategorii do lat 8) - był to początek jego pełnej różnych wyróżnień drogi.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AS SPORTU 2021. Zagłosuj w plebiscycie na najlepszego sportowca portalu Interia Sport! INTERIA.TV

Jan-Krzysztof Duda: Od debiutu rankingowego po zdobycie tytułu arcymistrza

Dokładnie 1 października 2006 roku zadebiutował na liście rankingowej FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej), a dwa lata później został młodzieżowym mistrzem świata do lat 10. W przypadku mistrzostw Polski zdobył w ciągu całej kariery kilkadziesiąt medali w różnych kategoriach wiekowych - w tym, co warto podkreślić, pięciokrotnie zostawał mistrzem juniorów w szachach klasycznych, dziewięciokrotnie w szachach szybkich oraz dwukrotnie w szachach błyskawicznych.

Reklama

W 2012 roku rozpoczął pojedynki w seniorskich szachach - zadebiutował w "dorosłych" mistrzostwach Polski, otrzymał również tytuł mistrza międzynarodowego. Rok później wypełnił dwie z trzech pozostałych mu norm i uzyskał tytuł arcymistrzowski. 2013 rok przyniósł mu też wygraną w drużynowych mistrzostwach Europy juniorów oraz debiut w Pucharze Świata.



W kolejnym roku zdobył brązowy medal indywidualnych mistrzostw Polski, na arenie międzynarodowej uzyskał z kolei laury mistrza Europy w szachach szybkich oraz wicemistrza "Starego Kontynentu" w szachach błyskawicznych.

Jan-Krzysztof Duda: Pierwszy Krzyż Zasługi otrzymał już w 2016 roku

Mając 18 lat miał za sobą już tyle znamienitych sukcesów, że został wyróżniony srebrnym Krzyżem Zasługi - także w dowód uznania dla jego wkładu w popularyzację szachów. Odznaczenie otrzymał w 2016 roku.

Kolejne lata to m.in. zdobycie brązowego medalu na drużynowych mistrzostwach świata i srebrnego medalu indywidualnych mistrzostw Europy w szachach szybkich (oba w 2017 r.), uzyskanie tytułu mistrza Polski w szachach klasycznych i wicemistrzostwa świata w szachach błyskawicznych (2018) oraz zdobycie drugiego miejsca w Grand Prix FIDE w Hamburgu (2019).



Również w 2019 roku Jan-Krzysztof Duda otrzymał od prezydenta RP puchar dla najlepszego sportowca roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok potem został triumfatorem internetowego turnieju "Speed Chess Championship Invitational", zwyciężając w finale byłego wicemistrza świata Siegieja Karjakina.



Jan-Krzysztof Duda, czyli As Sportu 2021!

A co przyniósł Dudzie rok 2021? Zdobył on Superpuchar Polski, pokonując arcymistrza Radosława Wojtaszka, sięgnął również po brązowy medal drużynowych mistrzostw Europy. Przede wszystkim jednak wygrał Puchar Świata - jako pierwszy Polak w historii, w finale pokonując wspomnianego już Karjakina, a wcześniej eliminując Magnusa Carlsena.

W dowód uznania dla jego kolejnych wyśmienitych osiągnięć, został odznaczony po raz kolejnym Krzyżem Zasługi - tym razem złotym.

Bieżący rok Jan-Krzysztof Duda kończy również z tytułem Asa Sportu 2021 - zostaje tym samym pierwszym zwycięzcą plebiscytu Interii. W wielkim finale pokonał Anitę Włodarczyk w stosunku proc. 58-42, przy blisko 23 tys. oddanych głosów. Jego wygrana bez wątpienia pokazuje niezwykłe uznanie, jakie zdobył w oczach polskich kibiców oraz rosnącą popularność "królewskiej gry", jak to określa się szachy.

Tu przeczytasz komentarz Daniela Bednarka, kierownika działu sportowego Interii, przygotowany specjalnie na zakończenie plebiscytu!



W tym miejscu znajdziesz informację o wynikach finału plebiscytu As Sportu 2021.



Tutaj zobaczysz liczbowe podsumowanie akcji, w której oddano łącznie ponad 170 tys. głosów!