"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - teraz sportowców czekają pojedynki w systemie pucharowym.

Do ćwierćfinału awansowali już Robert Lewandowski, Jan-Krzysztof Duda oraz Hubert Hurkacz, pokonując odpowiednio Wojciecha Nowickiego, Kamila Stocha i Patryka Dobka.



W kolejnym starciu mierzą się ze sobą Maria Andrejczyk i Dawid Kubacki.

As Sportu 2021. Maria Andrejczyk - Dawid Kubacki. Kto powinien awansować?

Maria Andrejczyk - 25-latka już w maju 2021 roku dopisała do swojego konta kolejny sukces - w ramach zmagań o Puchar Europy w rzutach w chorwackim Splicie zdobyła pierwsze miejsce, posyłając oszczep na dystans 71,40 m. Lekkoatletka była jednak przede wszystkim skupiona w ostatnich miesiącach na tym, by powrócić z igrzysk olimpijskich w Tokio z medalem - pięć lat temu, w Rio, do sięgnięcia po brąz zabrakło jej zaledwie dwóch centymetrów. Maria spełniła swoje zamierzenie w świetnym stylu - w stolicy Japonii oddała rzut na 64,61 m i uległa jedynie Chince Liu Shiying, wracając do kraju ze srebrnym "krążkiem".



Dawid Kubacki - zawodnik Wisły Zakopane od lat utrzymuje się w światowym topie skoczków narciarskich, a rok 2021 jest kolejnym, który może on zaliczyć do naprawdę udanych. W ramach zmagań o Puchar Świata Kubacki zajął ósme miejsce w klasyfikacji końcowej, natomiast znacznie ciekawsze wydają się jego pozostałe osiągi. Skoczek zdobył trzecią lokatę w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni, dołączając na podium do swojego kolegi z reprezentacji, Kamila Stocha (triumfatora TCS). Razem z kadrą narodową sięgnął również po dwa brązowe medale - na MŚ w lotach (Planica) oraz na MŚ w narciarstwie klasycznym (Oberstdorf).





Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do ćwierćfinału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

