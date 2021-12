"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy następnie przeszli do fazy pucharowej. 1/8 finału już za nami - przyszedł czas na ćwierćfinały!

Reklama

W drugim starciu ćwierćfinałowym mierzą się ze sobą Hubert Hurkacz i Maria Andrejczyk.

As Sportu 2021. Kto powinien awansować: Hubert Hurkacz czy Maria Andrejczyk?

Hubert Hurkacz - wrocławianin w 2021 roku spisywał się bardzo dobrze zarówno solo, jak i w grze podwójnej. Tenisista okazał się triumfatorem turniejów w Miami i Metzu - w tym drugim przypadku wygrał także właśnie w deblu, a jego partnerem z kortu był wówczas Jan Zieliński. Ze swoim dobrym kolegą z Kanady Felixem Auger-Aliassime'em okazał się z kolei niepokonany w trakcie zmagań w Paryżu. Jego wielkim wyczynem w ostatnich kilkunastu miesiącach był awans do półfinału słynnego Wimbledonu, w którym uległ niestety Matteo Berrettiniemu. Hurkacz awansował do prestiżowego, kończącego sezon turnieju ATP Finals i choć mu w tym przypadku nie poszło, to i tak może być dumny ze swoich ostatnich osiągów. To obecnie dziewiąta rakieta świata według rankingu ATP - i jest to najwyższa lokata, jaką uzyskał jakikolwiek Polak w historii. Hurkacz pobił bowiem wyczyn, najlepszego jak dotychczas pod tym względem, Wojciecha Fibaka, który w 1977 r. "wskoczył" na dziesiąte miejsce.



Maria Andrejczyk - 25-latka już w maju 2021 roku dopisała do swojego konta kolejny sukces - w ramach zmagań o Puchar Europy w rzutach w chorwackim Splicie zdobyła pierwsze miejsce, posyłając oszczep na dystans 71,40 m. Lekkoatletka była jednak przede wszystkim skupiona w ostatnich miesiącach na tym, by powrócić z igrzysk olimpijskich w Tokio z medalem - pięć lat temu, w Rio, do sięgnięcia po brąz zabrakło jej zaledwie dwóch centymetrów. Maria spełniła swoje zamierzenie w świetnym stylu - w stolicy Japonii oddała rzut na 64,61 m i uległa jedynie Chince Liu Shiying, wracając do kraju ze srebrnym "krążkiem".

Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do ćwierćfinału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Hubert Hurkacz 28% Maria Andrejczyk 72%

głosów: 47

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL