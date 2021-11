"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - teraz sportowców czekają pojedynki w systemie pucharowym.

Do ćwierćfinału awansowali już Robert Lewandowski, Jan-Krzysztof Duda, Hubert Hurkacz, Maria Andrejczyk i Dawid Tomala, pokonując odpowiednio Wojciecha Nowickiego, Kamila Stocha, Patryka Dobka, Dawida Kubackiego oraz Igę Świątek.

W kolejnym starciu mierzą się ze sobą Piotr Żyła i Bartosz Zmarzlik.

As Sportu 2021. Kto powinien awansować: Piotr Żyła czy Bartosz Zmarzlik?

Piotr Żyła - jedna z najbardziej charakterystycznych postaci ze świata sportów zimowych i jeden z najlepszych polskich skoczków narciarskich. Zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego zakończył sezon 2020/2021 na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jednak to, czym może szczególnie się pochwalić w ostatnich kilkunastu miesiącach, to świetna postawa podczas MŚ w narciarstwie klasycznym, które na przełomie lutego i marca br. odbywały się w Oberstdorfie. Żyła w rywalizacji indywidualnej sięgnął po złoto, a ponadto był ogniwem polskiej kadry, której udało się zgarnąć brąz w "drużynówce".



Bartosz Zmarzlik - 2021 był kolejnym rokiem, w którym Zmarzlik udowadniał fanom, że jest jednym z najlepszych żużlowców świata. Od 2012 roku Zmarzlik sięgał po najwyższe wyróżnienia na międzynarodowych zawodach juniorów, by mniej więcej od lat 2015-2016 przerzucać swoje siły na "dorosłe" MŚ. W tym roku sięgnął po srebrny "krążek" w indywidualnej rywalizacji mistrzostw świata, a do tego drugie srebro zgarnął w zmaganiach drużynowych wraz z polską kadrą. Czterokrotnie wygrywał w ciągu ostatnich miesięcy w zawodach Grand Prix Polski i raz w Grand Prix Szwecji.





Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do ćwierćfinału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

