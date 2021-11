"As Sportu 2021" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

W pierwszym etapie Czytelnicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - teraz sportowców czekają pojedynki w systemie pucharowym. W kolejnym starciu mierzą się ze sobą Justyna Święty-Ersetic i Wilfredo Leon.

As Sportu 2021. Kto powinien awansować: Justyna Święty-Ersetic - Wilfredo Leon?

Justyna Święty-Ersetic - wyśmienita lekkoatletka przyzwyczaiła nas do tego, że jest specjalistką od biegów na 400 m, zwłaszcza w formule sztafet - jeszcze przed pandemią (2019) zdobyła srebro na MŚ w Dosze oraz złoto HME w Glasgow i rozbudziła nadzieje medalowe przed - opóźnionymi ostatecznie o rok - igrzyskami olimpijskimi w Tokio. W stolicy Japonii była wraz z koleżankami i kolegami z polskiej kadry po prostu wspaniała - w sztafecie 4 x 400 m kobiet sięgnęła po srebrny medal, z kolei w sztafecie mieszanej na tym samym dystansie wygrała złoty "krążek", a "Biało-Czerwona" ekipa pobiła rekord olimpijski. Do tego wszystkiego warto jeszcze nadmienić, że w marcu 2021, na halowych ME w Toruniu dobiegła w finale zmagań jako druga do mety. Cóż za wspaniały okres dla biegaczki!



Wilfredo Leon - pochodzący z Santiago de Cuba siatkarz Polskę zaczął reprezentować w 2019 roku i z miejsca stał się wielką gwiazdą naszej kadry narodowej. 2021 był kolejnym rokiem, w którym mierzący ponad dwa metry przyjmujący pokazał, że zależy mu na walce o najwyższe cele. W rozgrywkach klubowych do ostatka walczył wraz ze swoim klubem, Sir Safety Perugia, o mistrzostwo - w finale ligi ekipa z Umbrii uległa jednak Cucine Lube Civitanova. W rozgrywkach reprezentacyjnych Leon wraz z resztą "Biało-Czerwonych" zdobył drugie miejsce w Lidze Narodów (zmagania odbywały się we włoskim Rimini), a na mistrzostwach Europy (organizatorzy: Polska - Czechy - Finlandia - Estonia) wygrał brąz. Nawet powrót z Tokio bez medalu nie zmienia faktu, że siatkarz ma za sobą naprawdę udany czas!



Który z tych dwóch fantastycznych sportowców powinien awansować do ćwierćfinału plebiscytu As Sportu 2021? Weź udział w naszej ankiecie i o tym zadecyduj!

