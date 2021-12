1 / 10

Anita Włodarczyk nie musi już nikogo przekonywać co do swojej ogromnej klasy sportowej. Polska mistrzyni zdaje się chwilami rywalizować nie tyle z rywalkami, co sama z sobą oraz... sportową historią. W tym roku Włodarczyk wygrała tę walkę, zapisując się w kronikach jako pierwsza lekkoatletka, która trzy razy z rzędu zdobyła olimpijskie złoto w tej samej konkurencji.