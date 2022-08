Akademia Młodego Piłkarza. Marcin Mięciel: To jest długi proces. Wideo WIDEO |

- Marcin Mięciel, założyciel i współwłaściciel Szkoły Techniki Futbolu Champion w Warszawie w rozmowie z Interią o tym jak trudno jest wyszkolić dobrego piłkarza. To jest długi proces. Kiedyś było inaczej, bo dzieci same garnęły się do uprawiania sportu - mówi były napastnik m.in Legii Warszawa.