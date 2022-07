Bracia Michał i Miłosz Żuk wrócili do Polski. Wideo WIDEO |

- Bracia Michał i Miłosz Żuk wracają z Hiszpanii do Polski. Wszystko na to wskazuje, że swój talent będą rozwijać w Akademii Pogoni Szczecin. Czy to dobry krok w rozwoju ich kariery? - zastanawia się trener piłki nożnej w Akademii Juventusu Turyn w Warszawie Szymon Matyjasek.