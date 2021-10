Piechniczek: Jak w Konkursie Chopinowskim. To stawia trenerów pod pręgieżem

- Szukamy ciągle następców Pawła Dawidowicza, czy Przemka Frankowskiego, dziś jest jednak trudniej. Gdyby pan ich zapytał, gdzie nauczyli się techniki, odpowiedzieliby, że na podwórku. Te podwórka właściwie zniknęły i to jest problem - rozkłada ręce były trener młodzieży Lechii, dziś skaut Górnika Zabrze Roman Kaczorek, który wynalazł talent Dawidowicza w Sokole Ostróda.



Wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek zgodził się w rozmowie z Interią, że podwórka kształtowały nie tylko umiejętności, ale też charaktery piłkarzy.

- Sam na nim spędzałem około 1100 godzin rocznie, każdego dnia po trzy-cztery godziny. Tej praktyki nie da się zastąpić na zorganizowanych treningach - uważa Zbigniew Boniek.



- Dzisiaj sytuacja jest odwrócona o 180 stopni. To rodzice biorą dziecko za rękę i w wieku sześciu-siedmiu lat prowadzą na piłkę. Na ogół do prywatnych akademii. Każdy chciałby wychować nowego Lewandowskiego, bo myśli, że bycie nim jest fajne i przyjemne, na dodatek można zarobić dobrą kasę i być bogatym. Taka jest idea rodziców. Problem w tym, że nikt się nie zapytał dzieciaków, czy one w ogóle mają chęć uprawiania piłki. Nikt nie sprawdził też, czy mają one predyspozycje do tego sportu - obawia się wiceprezydent UEFA.

P.o. dyrektora sportowego PZPN-u Marcin Dorna twierdzi, że piłkarskie podwórka funkcjonują jeszcze w Polsce, choć nie są tak powszechne, jak przed laty.



- Mam jednak wrażenie, że nawet pod tym względem jesteśmy coraz bardziej świadomi. Chcemy młodym zawodnikom dać bardziej wędkę niż rybę. Wyposażyć ich w narzędzia samodzielności, temu też służy praca w klubach - zapewnia Interię dyrektor Dorna.

Akurat trwa Konkurs Chopinowski. Jeden pianista zaczyna w wieku sześciu lat, drugi - dziesięciu. Ten, który zaczyna później musi to wszystko nadrobić, jednak nie tylko liczbą godzin spędzoną przy fortepianie, ale przede wszystkim inteligencją, rozsądkiem i talentem. Podobnie jest w futbolu Antoni Piechniczek

Antoni Piechniczek: Tylko praca. Dziś dzieci mają lepiej

Selekcjoner Antoni Piechniczek, który na MŚ 1982 wywalczył z "Biało-Czerwonymi" srebrny medal, namawia trenerów do wytężonej pracy, bo tylko w ten sposób mogą nadrobić z młodzieżą braki w wyszkoleniu technicznym. Wyszkoleniu, które przed laty kilkuletni piłkarze samodzielnie zyskiwali na podwórkach.

- Trzeba pracować. Bez tego nic - podkreśla w rozmowie z Interią pan Antoni.

Piechniczek uważa, że dzisiejsza młodzież ma nawet łatwiej niż wcześniejsze pokolenia.



- Dziś dzieci pod wieloma względami mają lepiej niż wcześniej. Akurat trwa Konkurs Chopinowski. Jeden pianista zaczyna w wieku sześciu lat, drugi - dziesięciu. Ten, który zaczyna później musi to wszystko nadrobić, jednak nie tylko liczbą godzin spędzoną przy fortepianie, ale przede wszystkim inteligencją, rozsądkiem i talentem - wylicza.

- Podobnie jest w futbolu. Mnie wydaje się, że w polskiej piłce nożnej dziś wcale nie pracuje się o wiele trudniej niż kiedyś. Można przecież dzieci szkolić na lepszej bazie, lepszych boiskach, z lepszymi piłkami. W dodatku jest większe niż kiedyś zainteresowanie rodziców. To stawia trenera pod określonym pręgierzem, ale powinno owocować tym, że będą się starać - dostrzega plusy przemian cywilizacyjnych Antoni Piechniczek.





