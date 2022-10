Duńska "Nowa Droga". Jak od podstaw zmieniono duński futbol?

Wówczas Euro 84 Duńczycy zakończyli w półfinale - przegrywając awans do najważniejszego meczu po rzutach karnych z Hiszpanami.

Jednak po sukcesach lat 80. i 90. duński futbol systematycznie popadał w ruinę . Podczas Euro 2004 Duńczycy dotarli jeszcze do ćwierćfinału, ale z sześciu kolejnych wielkich imprez - ominęli cztery, a na dwóch kolejnych nie wyszli z grupy. Zapaść wydawała się jedynie postępować.

Co więc się stało, że nagle duński futbol znów zaczął świecić pełnym blaskiem? Na MŚ w Rosji Dania doszła do 1/8 finału, podczas Euro 2020 - przegrała walkę o finał dopiero po dogrywce z Anglikami. Eliminacje do mundialu w Katarze przeszła jak burza - wygrywając 9 z 10 meczów, a już w 2022 roku potrafiła dwukrotnie pokonać urzędującego mistrza świata - Francję (2-0, 2-1).