Dorna: Trening dobry i zły trwają tyle samo. Niezależnie od zarobków trenera

Gdy dziesięciolatkom zrobisz gierkę sześciu na sześciu i zauważysz, że jeden z nich lubi bronić, ustawia się bliżej własnej bramki, to trzeba to cenić. Gdy byłem w Lipsku, to spodobała mi się definicja: "football player needs to have at least one weapon - piłkarz musi mieć co najmniej jedną broń". Jeśli ją ma, to trzeba ją pielęgnować. To nie jest tak, że zawodnik jest tylko szybki. Jeśli jest szybki, to buduj wokół tego. Lubi działać w defensywie? To próbujemy go rozwijać w tym, i nadrabiać deficyty.

~ Marcin Dorna