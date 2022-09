Akademia Młodego Piłkarza. Trampolina do MLS? Tak szkoli się w USA

- Na tym etapie wielu chłopców trenuje jeszcze różne dyscypliny sportowe. Dzięki temu mamy naprawdę dobrych atletów w zespole. Nawet w mojej drużynie znajdziesz 3-4 zawodników, którzy mogliby być znakomitymi piłkarzami, ale wiem, że z podobną pasją podchodzą do koszykówki i prawdopodobnie wybiorą ten kierunek. Z kolei najbardziej utalentowany gracz jest również zawodnikiem footballu i osiąga tam naprawdę wybitne rezultaty. Z resztą spójrz jak on wykonuje rzuty wolne. Co za siła!

- Tak, to prawda. Bardzo miły gość (śmiech). Pracując i mieszkając w Nowym Jorku załapałem się do szkółki należącej do tego zawodnika. Prowadziliśmy społeczne zajęcia piłkarskie skierowane dla dzieciaków. Był to projekt organizowany dla zaangażowanych zawodników, których nie było stać, żeby dołączyć do klubu z wysokim czesnym.