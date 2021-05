W 9. odcinku Akademii Młodego Piłkarza trenerzy Mateusz Paturaj i Szymon Matyjasek wraz z zawodnikami Józefovii Józefów skupili się nad doskonaleniem dryblingu. Młodzi piłkarze uczyli się, naśladując grę najlepszych dryblerów w ostatnich latach - Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.

- Dzisiaj pod lupę bierzemy takich zawodników jak Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Będziemy doskonalić technikę gry jeden na jeden - zapowiedział na początku trener Szymon Matyjasek.

Sam trening rozpoczął się od rozgrzewki przeprowadzonej tradycyjnie przez trenera przygotowania motorycznego Karola Romańskiego. Młodzi piłkarze skupili się nad poprawą gry w powietrzu, a także mobilizacją bioder i wzmocnienia mięśni pośladkowych.

Następnie zawodnicy skupili się na dryblingu. Trener Mateusz Paturaj zaprezentował piłkarzom zwód "Ronaldo Chop", nazwany tak od gry Cristiano Ronaldo. Za każdy dobrze wykonany zwód zawodnicy dostawali jeden punkt. Chłopcy próbowali też połączenia zwodów "Scissors" oraz "Ronaldo Chop". Kolejne ćwiczenia był inspirowane zachowaniem Lionela Messiego - dodatkowo punktowane było wykonanie "Elastico" właśnie w stylu Messiego.

- Jest to zwód balansu ciała. Prowadzimy piłkę, w pewnym momencie wykonuje dynamiczny balans ciała i zagrywam piłkę do kolejnego zawodnika - opisał trener Paturaj.

Oprócz doskonalenia zwodów zawodnicy pracowali też nad umiejętnością kierunkowego przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy oraz orientacją czasowo-przestrzenną.



Kolejne ćwiczenie w grze jeden na jednego zaprezentował trener Matyjasek. Polegało ono na podjęciu dryblingu - w przypadku powodzenia zawodnik zatrzymywał piłkę za linią, a sam wcielał się w rolę obrońcy.



- Starajcie się prowadzić piłkę w różnych kierunkach, tak żeby "poruszać" przeciwnikiem. Tak, żeby zrobić sobie miejsce - tłumaczył.

To ćwiczenie rozwiało umiejętności ofensywne zawodnika - jak umiejętność wykonania zwodu oraz dostosowanie odległości do rywala, a także defensywne - polegające na obniżeniu środka ciężkości, obserwacji i wybrania dogodnego momentu do odbioru piłki.

Zdjęcie Konspekt treningu: Akademia Młodego Piłkarza. Odcinek 9. Graj jak Ronaldo, Messi - wyróżniający się dryblerzy ostatniej dekady / Akademia Młodego Piłkarza /

