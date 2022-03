Akademia Młodego Piłkarza to wspólny projekt Interii oraz Polsatu Sport, skierowany szczególnie dla młodych piłkarzy, ich rodziców oraz trenerów. Więcej o projekcie dowiesz się w tym miejscu.

1. Forza - Zawodnik

Familia

- Drużyna funkcjonuje jak jedna duża rodzina. Ważne jest, by wykształcić w zawodnikach poczucie jedności z kolegami z drużyny. Zawodnicy nabierają w ten sposób umiejętności współpracy, poszanowania innych, zainteresowania się drugą osobą, budowania relacji międzyludzkich. Budowanie więzi można tworzyć przez takie codzienne czynności jak witanie się z kolegami, trenerami i rodzicami z radością, tworzenie wspólnej pasji, wspólne przeżywanie zwycięstw i porażek oraz wspólne spędzanie czasu.

Odwaga

- To element ważny w wielu aspektach: w podejmowaniu wyzwań, stawianiu sobie wymagających celów, wyrażaniu opinii, w nieszablonowych działaniach, w pojedynkach na boisku, czy w chęci stawania się lepszym.

Radość

- Nie da się stworzyć pasji bez radości. Treningi, gra, wspólnie spędzony czas z kolegami z drużyny i trenerem - to wszystko elementy, które w zdrowym układzie powodują u zawodnika radość. To uczucie w naturalny sposób budzą też zdobyte bramki i asysty, sportowe osiągnięcia, realizacja celów rozwojowych, a także sukcesy kolegów z drużyny.

Zaangażowanie

- Zawodnik powinien angażować się w każde zadanie, jakiego się podejmuje - w trening, czy w mecz, w pracę dla drużyny. Powinien z zaangażowaniem dążyć do wyznaczonych celów, dbać o odpowiednie nawyki żywieniowe, ćwiczenia wzmacniające, przygotowanie motoryczne i mentalne. Bez zaangażowania zawodnik nie poczyni odpowiednich postępów w dryblingu, rozumieniu gry i całokształcie swoich działań.

Ambicja

- To kolejny element, cechujący dobrego zawodnika. Ambicja nie ogranicza się tylko do chęci stawania się niezwykłym sportowcem i świetnym piłkarzem, ale także bycia dobrym i odważnym człowiekiem. To ona stoi za chęcią wygrywania i bycia zwycięzcą. Ambicja, stawianie sobie trudniejszych celów od innych, uczy mierzenia się z przeciwnościami, nie poddawania się w trudnych chwilach, walki o miejsce w składzie, reprezentacji, bycia lepszym od przeciwników i wreszcie - bycia najlepszą wersją samego siebie.

2. Forza - Trener

Familia

- W dużej mierze na barkach trenera spoczywa odpowiedzialność, by zawodnicy czuli jedność z rodzicami oraz pozostałymi trenerami i członkami zarządu Akademii. Ważna jest współpraca na linii trener - zawodnik, a także z pozostałymi trenerami w Akademii. Opiera się ona na poszanowaniu innych i rozumieniu ich różnorodności, zainteresowaniu się zawodnikami i ich problemami, witanie się z radością z podopiecznymi. To wspólna pasja, wspólne przeżywanie zwycięstw i porażek i wspólne spędzanie czasu.

Organizacja

- Obowiązkiem trenera jest dobre przygotowanie do każdych zajęć z zawodnikami. To stosowanie procesu: analiza - wnioski - wdrożenie - analiza. To także płynne przechodzenie przez proces zmiany (forming - storming - norming - performing), uporządkowywanie danych i wyników drużyny, by przekazywać pełnie informacji trenerowi na kolejnym etapie szkolenia zawodników. To także umiejętność korzystania z wyników przeprowadzanych testów, otwartość i bycie dostępnym dla zawodników.

Rozwój

- Trener powinien dbać o ciągły rozwój zawodników w obszarach: techniki, taktyki, motoryki i aspektów mentalnych. Do jego zadań należy wyznaczanie ambitnych celów zawodnikom i wspieranie w ich realizacji. Trener powinien sprawiedliwie oceniać podopiecznych i postrzegać rozwój zawodników jako ograniczona liczbę dni, które można maksymalnie wykorzystać lub zaprzepaścić.

Szkoleniowiec powinien dbać także o własny rozwój - poprzez poszerzanie swojej wiedzy i podnoszenie umiejętności miękkich, studiowanie metodologii szkolenia w Juventus Academ, dążenie do stawania się z sezonu na sezon bardziej kompetentnym trenerem oceniając to po postępach swoich zawodników, bycie otwartym na wiedzę i nowości wprowadzane przez Akademię. Istotna jest także chęć uczestnictwa w szkoleniach i stażach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach co-networkingu.

Z pasją

- Trener Akademii na własnym przykładzie pokazuje zawodnikom swoją pasję do piłki nożnej i wykonywanego zawodu. Pasja wyraża się przez podejście do każdego treningu jak do swojej szansy na zbudowanie niezwykłej drużyny, zaangażowanie w trening, umiejętność budowania zespołu i wspierania młodych zawodników na poszczególnych etapach rozwoju - głównie poprzez swoją energetyczną i optymistyczną postawę. Pokazuje ją także zaangażowanie w eventy organizowane przez Akademię

Autorytet

- Podstawą budowania autorytetu jest spójność przekazu dawanego zawodnikom. Zawodnicy pilnie obserwują, czy trener sam trzyma się zasad wpajanych swoim piłkarzom. Autorytet buduje także konsekwencja w działaniach trenera, sprawiedliwe traktowanie wszystkich niezależnie od umiejętności, zachowania, czy też postawy rodzica. To zagłębianie się w trudne rozmowy i rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji i odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pracy. Autorytet pozwala wzbudzić u zawodników prosportową postawę, daje im poczucie bezpieczeństwa, pomaga w budowaniu relacji z zawodnikami i ich rodzicami. Autorytet jest budowany przez postawę trenera i szacunek do innych.

3. Forza - Rodzic

Familia

- Rodzice są istotną częścią rodziny, tworzonej przez społeczność Akademii. Ważne jest poczucie jedności z wszystkimi zawodnikami z całej Akademii, ich rodzicami oraz wszystkimi trenerami i pracownikami Akademii. Rodzice powinni szanować innych zawodników, ich grę, postawy, zachowania, jak również rodziców pozostałych zawodników. Ich postawa powinna być odzwierciedleniem wspólnej pasji do piłki nożnej i chęcią rozwoju dzieci. Oni także wspólnie przeżywają emocje związane ze zwycięstwami i porażkami, spędzają czas z drużyną podczas meczów, turniejów oraz wyjazdów na Family Camp.

Otwarci

- Rodzice, chcący pomóc swojemu dziecku, są otwarci na informacje płynące od trenerów i sztabu szkoleniowego oraz na nowości i zmiany wprowadzane przez Akademię. Są także otwarci na współpracę z trenerem, której celem jest rozwój zawodnika, a także na sugestie potrzebnych zmian w nawykach żywieniowych lub nawykach okołotreningowych, czy treningu domowego, a także badań medycznych lub innych działań mających na celu szybszą rekonwalescencję lub zdiagnozowanie problemu przez specjalistę od medycyny sportowej. Ważne jest także aktywne słuchanie swoich dzieci, długie, wspierające rozmowy i zrozumienie potrzeb swoich pociech.

Razem z Wami

- Rodzice, kibicujący drużynie wszędzie gdzie się da w strojach kibica Akademii, są ogromnym wsparciem zespołu. To ważne, by wspierali zawsze całą drużynę - nie tylko swojego syna. Wpierający rodzic identyfikuje się także z innymi drużynami z Akademii i sympatyzuje z Juventusem Turyn. Ogromnym wsparciem jest pomoc na turniejach w zakresie logistyki, dodatkowego żywienia, przygotowania napojów izotonicznych, wspólnego transportu lub pokrycia wspólnie kosztów zawodnika którego nie stać na jakiś wyjazd.

Zawsze wspierający

- Wsparcie z trybun nie powinno być ukierunkowane jedynie na swojego syna, także na innych zawodników z drużyny. Rodzic powinien dbać o to, by do dziecka docierał spójny przekaz ze strony rodzica i trenera. Musi pamiętać, że jest specjalistą od wychowania, a nie od trenowania futbolu. Rodzic interesuje się celami, jakie wyznaczył sobie zawodnik i wspiea go w ich osiągnięciu.

Aktywni

- Aktywność polega na udziale w szkoleniach dla rodziców, rozmowach z trenerami i sztabem szkoleniowym, czy chęci na wyjścia i wyjazdy integracyjne dla zawodników z rodzicami. Istotne jest, by rodzic propagował zdrowy i aktywny tryb życia, był zaangażowani w animacje np. na zakończeniu sezonu oraz aktywny w organizowanych świętach zakończeniach sezonów lub innych eventach. Podobne imprezy dają sporo możliwości wsparcia organizacyjnego lub wolontariatu.

4. Forza - Akademia

Familia

- Akademia integruje wszystkich zawodników niezależnie od drużyny, rocznika, czy lokalizacji poprzez organizację wspólnych eventów, obozów, wyjazdów i wyjść integracyjnych. Występuje konsolidacja zawodników i ich rodziców wokół Juventusu, a także koncentracja na celach szkoleniowych i wartościach oraz misji Juventus Akademii Warszawa

Odpowiedzialność

- Akademia odpowiada za standardy szkolenia i sprawne funkcjonowanie klubu. Po stronie Akademii leży także odpowiedzialność za transparentność i dobrą komunikację, za bezpieczeństwo i rozwój powierzonych jej zawodników, a także poprawną komunikację wewnątrz Akademii (na poziomach zarząd - trenerzy, zarząd - rodzice i zarząd - zawodnicy).

Rozwój

- Dbanie o rozwój zawodników w każdym sezonie poprzez wyznaczanie celów zawodnikom zarówno w zakresie metodyki szkolenia, jak i ich indywidualnych cech i umiejętności, których poprawa wpłynie znacząco na całokształt rozwój zawodników jako człowieka, sportowca i piłkarza. Akademia dba o rozwój trenerów poprzez cykliczne przekazywanie informacji zwrotnej, zapewnienie systematycznych szkoleń na temat metodologii pracy w Juventus Academy oraz dostarczanie odpowiednich narzędzi do ciągłego podnoszenia kompetencji, a także stałe bodźcowanie do stawania się lepszą wersją samego siebie. Celem jest osiąganie lepszy wyników szkoleniowych z sezonu na sezon w danej kategorii wiekowej, dbanie o coroczną aktualizację programu szkoleniowego z uwagi na nieustannie zachodzące w futbolu zmiany. To rozwijanie programów oferowanych zawodnikom, a także lokalizacji będących ułatwieniem dostępu do oferowanego szkolenia.

Od tego sezonu zintensyfikowaliśmy nasze prace nad rozwojem zdolności mentalnych naszych zawodników. Naszym głównym narzędziem pracy jest podręcznik - Rozwojownik.

Gracze wpisują w nim swoje cele sportowe, jak i ogólne min. dbałość o obowiązki domowe, szkolne. W każdym z obszarów:

- zachowanie, postawa, relacje,

- szkoła,

- nawyki okołotreningowe,

- mentalność mistrza,

- elementy techniczne,

- umiejętności gry i zachowania meczowe.

Zawodnicy (po konsultacjach z trenerami) wpisują sobie cele, które chcieliby realizować w trakcie trwającego miesiąca.

Zaufanie

- Zaufanie budowane jest poprzez transparentność procedur oraz działanie zgodne z filozofią, misją i wizją oraz celami Akademii. Polega ono na sprawiedliwym traktowaniu wszystkich zawodników i trenerów, wsparcie i promowanie swoich wychowanków, dotrzymywanie obietnic wobec zawodników, rodziców i trenerów. To także stworzenie kultury pracy i bezpiecznego środowiska do rozwoju i pracy dla trenerów. Zaufanie polega na stworzeniu miejsca godnego polecenia przez każdą osobę związaną z Akademią.

Atrakcyjność

- Polega na różnorodności programów szkoleniowych dla zawodników na różnym poziomie zaawansowania. To także wyjście naprzeciw oczekiwaniom zawodników, tworzenie programów uzupełniających trening i doszkalających. Atrakcyjność Akademii podnosi możliwość wyjazdu do Włoch na Training Experience oraz World Cup, szeroka oferta półkolonii letnich i zimowych oraz obozów sportowych i rodzinnych. Jest to także profesjonalne podejście do obozów grup PRO i zgrupowań reprezentacji, turnieje zagraniczne dla reprezentacji, unikalny program mentalny dla zawodników, analiza wideo ze specjalnej kamery, sport- testery na treningach, ocena półroczna zawodnika i rozbudowany program przygotowania fizycznego - zarówno na treningach jak i w wersji do wykonywania samodzielnie w domu.