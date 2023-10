Argentyńczyk Leo Messi został uznany najlepszym piłkarzem globu po raz ósmy w karierze. Drugie miejsce zajął Erling Haaland, o którym wielu fanów mówiło, że bardziej zasługuje na ten triumf. To jednak Messi został uznany najlepszym zawodnikiem globu . Stało się to już po raz ósmy w jego karierze. Przypomnijmy, że Robert Lewandowski zajął 12. lokatę.

Ponieważ dyskusje wokół tego wyboru wciąż nie gasną, istotne jest to, co do powiedzenia mają także inni zawodnicy. Do wyboru Leo Messiego odniósł się już jego niedawny kolega z szeregów Paris St. Germain - Kylian Mbappe. On zajął w klasyfikacji trzecie miejsce i nigdy dotąd nie dostąpił zaszczytu podniesienia Złotej Piłki. Ani teraz, ani w 2018 roku, gdy jako młodziutki chłopak został przecież mistrzem świata, więc ma ten tytuł w kolekcji tak jak Messi. Wówczas, w 2018 roku triumfował wicemistrz świata, Chorwat Luka Modrić.