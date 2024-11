F1 H2O w Zhengzhou. Marszałek: Solidne punkty to potwierdzenie, że jestem w czołówce. WIDEO

W sobotę odbyły się dwa krótkie sprinty, w których stawka walczyła o połowę punktów do klasyfikacji mistrzostw. Na starcie pierwszego sprintu, Anderson ruszył z pole position, ale wkrótce musiał zmagać się z atakami konkurentów. Ostatecznie to on przekroczył metę jako pierwszy, zdobywając cenne 10 punktów, a za nim finiszowali Sami Selio i Filip Roms W drugim sprincie dominował Peter Morin, który wywalczył pierwsze miejsce, pozostawiając za sobą Rusty Wyatt'a. Zaskoczeniem był świetny występ Bartka Marszałka z Orlen Team, który zajął czwarte miejsce, zdobywając ważne punkty w kontekście walki o klasyfikację zespołową. Po tych dwóch sprintach wyraźnie widać było, że każda z drużyn zmagała się z trudnymi warunkami - silnym wiatrem, zmiennym stanem toru i presją wyników.

