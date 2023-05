"Studio Ekstraklasa". Śląsk ucieknie spod topora? On może być kluczowy

32. seria gier w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy przyniosła sporo emocji - nawet pomimo tego, że oczywiście kwestia mistrzostwa została już jakiś czas temu rozstrzygnięta. Tegoroczni triumfatorzy rywalizacji z Rakowa Częstochowa nie dali rady Lechowi Poznań - a to był jedynie wierzchołek góry ciekawych wydarzeń.

Marek Jóźwiak: John Yeboah jest teraz lepszy niż Exposito

"Śląsk się pozbierał, liderzy wzięli na siebie odpowiedzialność, choć nie wiem, czy nie za późno" - stwierdził Roman Kołtoń , podkreślając, że dla trenera " Wojskowych " Jacka Magiery nie jest to pierwsza sytuacja kryzysowa, nad którą musi zapanować.

"Zakładam, że z Miedzią Legnica Śląsk jeszcze wygra - w drużynie z Wrocławia jest przecież jakaś klasa piłkarska, choć to nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo. Lechia Gdańsk czy Śląsk Wrocław, patrząc na składy tych zespołów, nie powinny być w strefie spadkowej - a jednak są" - zauważył dziennikarz.

Sebastian Staszewski zwrócił również uwagę na dobrą formę Johna Yeboaha, który zdaje się być jasnym punktem Śląska. "Myślę, że Yeboah bije obecnie na głowę Exposito, bo nie tylko strzela, ale i kreuje, jego szybkość, technika, drybling sprawiają, że przeciwnik zawsze musi mu się bacznie przyglądać. Jeśli Raków go niebawem zatrudni, to będzie to bardzo dobry ruch" - orzekł Marek Jóźwiak.