- Ja też współpracowałem w przeszłości z trenerem Kostą Runjaiciem. I wiem, że on na mentalność bardzo zwraca uwagę. I nie robi tak, jak wielu trenerów, że coś ci powie, a potem co innego powie za twoimi plecami - wskazywał Majewski.

Studio Ekstraklasa. Bartosz Slisz o ewentualnym powołaniu do kadry Polski

- Nie myślę mocno o reprezentacji. Uważam, że jeżeli w każdym meczu będę prezentował równą formę, to na to powołanie po prostu sobie zasłużę. A czy tak będzie, to większego wpływu na to nie mam. Czuję się w każdym razie gotowy na kadrę - zastrzegł Slisz.