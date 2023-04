"Studio Ekstraklasa". Magiera: Legia dominowała, Raków czeka ważny test

"Mecz o mistrzostwo Polski" - tak mówiono przed pierwszym gwizdkiem o starciu drugiej w tabeli Legii Warszawa z pierwszym Rakowem Częstochowa . Nie było to stwierdzenie na wyrost, bowiem faktycznie - ewentualny triumf Rakowa byłby niemalże postawieniem pieczęci przez "Medaliki" na sprawie sięgnięcia po tytuł.

W potyczce lepsza okazała się jednak ekipa ze stolicy, która dzięki trafieniom Pekharta, Augustyniaka i Wszołka (oraz przy jednej, jedynej odpowiedzi Nowaka) zatriumfowała i przedłużyła swoje nadzieje na przegonienie oponentów z województwa śląskiego. Spotkanie to było jednym z tematów najnowszego odcinka " Studia Ekstraklasa ".

"Studio Ekstraklasa". Jacek Magiera: Nie widziałem słabych punktów u Legii

Prowadzący program Sebastian Staszewski na samym początku zapytał o ocenę meczu Jacka Magierę , a więc człowieka, który reprezentował w przeszłości barwy obu ekip. "Byłem na meczu, na trybunach, oglądałem to wszystko pod kątem jakości, nie kibicowałem żadnej drużynie, na Rakowie się wychowałem, a w Legii osiągałem największe sukcesy" - przyznał Magiera.

"Byłem zadowolony z intensywności starcia, w którym Legia zasłużyła na wygraną. Była lepsza, zdominowała Raków, a to się nie tak często zdarza. Świetną partię rozegrał Josue, jego kilka magicznych dotknięć piłki w środku boiska to coś, co chce się oglądać" - podkreślił.