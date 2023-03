W najnowszym odcinku programu "Studio Ekstraklasa" odniesiono się również do pierwszych powołań selekcjonera Fernando Santosa - w tym dla zawodnika Rakowa Częstochowa Bena Ledermana.

Studio Ekstraklasa. "Ktoś z Rakowa zasłużył na powołanie do reprezentacji"

Prowadzący Sebastian Staszewski przyznał, że "ludzie często zastanawiali się: o co chodzi z tym Ledermanem?"

- Spodziewałem się powołania piłkarza z Rakowa, ale myślałem, że będzie chodziło o Bartosza Nowaka - nie ukrywał gość programu, Bartłomiej Pawłowski, zawodnik Widzewa. - On się bardzo mocno wyróżnia, zwłaszcza jeśli chodzi o grę między liniami. Łatwo odwraca się z piłką, widzi pewne rzeczy. Ma nietuzinkowe zagrania , nie robi tego pierwszy lepszy piłkarz na boisku. To trzeba mieć, czuć się pewnie. Widać po nim jakość piłkarską.

Natomiast o powołaniu dla Ledermana mówił jasno: - Ben Lederman potrafił się przebić w Rakowie . Samo to mówi za siebie. Może trener Santos w jakimś aspekcie widzi funkcję dla tego piłkarza w reprezentacji.

- Lederman gra w drużynie, która jednak cały czas jest na topie - argumentował z kolei Majewski. - Potrzebna jest taka "szóstko-ósemka". Nie wiadomo, czy to będzie "to". Ale na pewno ktoś z Rakowa zasłużył na powołanie do reprezentacji.