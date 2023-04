Studio Ekstraklasa już dzisiaj. Gośćmi Marek Jóźwiak i Jakub Wawrzyniak

Już o godzinie 20:00 Sebastian Staszewski wraz z Jakubem Wawrzyniakiem i Markiem Jóźwiakiem omówią wydarzenia 27. serii gier PKO Ekstraklasy. Z pewnością głównym tematem programu będą potknięcia kandydatów do mistrzostwa Polski. Najpierw Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował z Radomiakiem Radom, a później okazji do przybliżenia się podopiecznych Marka Papszuna nie wykorzystała Legia Warszawa, która podzieliła się punktami z Miedzią Legnica i wciąż traci do lidera sześć "oczek". Coraz goręcej robi się także w walce o utrzymanie - Lechia Gdańsk po porażce z Jagiellonią Białystok traci do bezpiecznej pozycji już pięć punktów.