Wojciech Cygan: Fran Tudor to nie jest boiskowy bandyta

- Posiedzenie Komisji Ligi było zdalna, wiec nie musieliśmy wyjeżdżać. Czekamy na uzasadnienie. Fran Tudor to nie jest boiskowy bandyta , to była jego pierwsza czerwona kartka w Ekstraklasie - mówił w programie Interii "Studio Ekstraklasa" Wojciech Cygan, przewodniczący rady nadzorczej Rakowa Częstochowa.

- To na pewno ważny dla nas zawodnik. Zastępował go Jean Carlos. To nie był łatwy mecz, zwłaszcza, że był to jego debiut na naszym stadionie. Słyszałem, że trener Marek Papszun ocenił jego występ jako bardzo dobry. Jeśli trener tak uważa, to musiał wypełniać założenia taktyczne - ocenił Cygan.