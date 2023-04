Studio Ekstraklasa. Eksperci ocenili finansowe żądania Josue

Wraz z końcem sezonu kończy się jednak umowa 32-latka z klubem z Łazienkowskiej. Wciąż nie wiadomo czy kontrakt zostanie przedłużony. - Jest znakomity, absolutny lider Legii od kilku kolejek. Zastanawiamy się, jak może wyglądać jej życie bez Josue. Jeżeli chodzi czysto o umiejętności i przydatność boiskową, to nie ma wątpliwości, że warto byłoby go zatrzymać. Kwestią są jeszcze jego oczekiwania kontraktowe, których nie znam - stwierdził Jakub Wawrzyniak.

Josue ma oczekiwać miliona euro rocznie

Po chwili jednak również wyraził swoje uznanie do boiskowego podejścia prezentowanego przez Josue. - Głośny był jego cytat, gdzie powiedział, że Raków oglądając się za siebie ciągle będzie czuł Legię. Musiał to chyba jednak powiedzieć po portugalsku, bo po reszcie zawodników nie było widać podobnego podejścia. To najbardziej rzucało się w oczy. Masz przeciwnika na widelcu, w tym wypadku nawet dwóch, bo i Miedź i Raków, a tego nie wykorzystujesz. Oczywiście słabszy mecz może się zdarzyć, ale powinno to mieć miejsce na początku sezonu, a nie w kluczowych momentach. Legia zawsze w końcówkach sezonów była skuteczna - dodał Jóźwiak.