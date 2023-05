Działacz Rakowa szczerze o odejściu Papszuna. "Myślałem, że to żarty"

Marek Jóźwiak był pod wrażeniem postawy kielczan, którzy robili, co mogli, by opóźnić fetę rywali. - To był najlepszy mecz Korony Kielce w tym sezonie - nie miał wątpliwości Jóźwiak. - Dawno nie widziałem Korony grającej na takiej intensywności, z takim zaangażowaniem. Gratulacje dla Korony, że tak walczy o utrzymanie.

Raków Częstochowa. "Byłem zaskoczony, że Marek Papszun opuszcza klub"

- Czy poradzi sobie Raków bez Marka Papszuna? - dopytywał Staszewski. - Słyszałem jednego z ekspertów mówiącego, że to już koniec "projektu Raków". Był to Kamil Kosowski. Zapraszam go serdecznie do Częstochowy, bo się z tą tezą nie zgadzam. Daleko temu projektowi do zakończenia - zapewniał Cygan.