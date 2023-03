Studio Ekstraklasa. Górnik Zabrze. Czy Lukas Podolski będzie w stanie na nowo dogadać się z Janem Urbanem?

Z kolei Pawłowski komplementował gwiazdora Górnika i mistrza świata: - Podolski to przykład na to, że w tym sporcie można być jak wino. Mimo wieku, bierze piłkę na siebie. Ma ochotę to sobie uderzy, ma ochotę - to wrzuci. W każdym zagraniu widać, że on tego nie robi, żeby ktoś się od niego odczepił, tylko ma na to jakiś pomysł. Widać jakość. A jak się zespołowi nie układa, to strzeli jedną czy drugą bramkę.