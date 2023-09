Amerykanie zdemolowali rywali. Ekipa z Europy była bez szans

Amerykanie byli oczywiście faworytami meczu z Włochami, ale ich dominacja na parkiecie okazała się chyba jeszcze większa niż można było przypuszczać. Już po pierwszej kwarcie wynik 24:14 pokazywał, że niespodzianki raczej nie ma się co spodziewać. Do przerwy zaliczka USA wzrosła do 22 punktów i praktycznie było po meczu. W drugiej części spotkania Amerykanie robili swoje, a zrezygnowani Włosi czekali już głównie na końcową syrenę. W końcówce kibice zadawali już sobie głównie pytanie, czy różnica dzieląca obie drużyny przekroczy 40 punktów, czy też jednak nie. Ostatecznie tak się nie stało, bo mecz zakończył się wynikiem 100:63, ale gdyby tylko Amerykanie chcieli, przewaga byłaby jeszcze większa.