To i tak rekord, jakiego nie widzieliśmy od 1939 roku. Szwajcarzy wygrali spotkanie 4:2 i nadal bez porażki prowadzą w swej grupie, aczkolwiek najtrudniejsze mecze mistrzostw świata dopiero przed nimi. Chociaż zalicza się ich do kandydatów do medali, to ten wyborny początek niekoniecznie równa się ich zdobyciu.