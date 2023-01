As Sportu to wyjątkowe wydarzenie, które jest organizowane przez redakcję sportową Interii po raz drugi. Rok temu wygrał Jan-Krzysztof Duda, który wyprzedził Anitę Włodarczyk oraz Marię Andrejczyk. Plebiscyt powrócił z kolejną edycją 4 stycznia. Właśnie zakończyła się pierwsza część głosowania naszych czytelników. Z 32 kandydatur redakcyjnych wybrali Państwo 16 nazwisk, które przeszły do fazy pucharowej i powalczą o końcowy triumf w systemie KO.