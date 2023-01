As Sportu 2022. Zobacz regulamin plebiscytu Interii Sport.

1. "As Sportu 2022" to plebiscyt, który ma wyłonić najlepszego polskiego sportowca w 2022 roku.

Etap II: 04.01-11.01 - z 32 nominowanych użytkownicy serwisu Interia Sport wyłonią za pomocą ankiety wielokrotnego wyboru (głosując raz na dowolną liczbę sportowców) 16 nominowanych, którzy powalczą o zwycięstwo w plebiscycie w systemie pucharowym (rywalizując w parach aż do finału). Każdy z nich otrzyma na tym etapie numer od 1 do 16 w zależności od lokaty wywalczonej w głosowaniu. Wyniki głosowania zostaną opublikowane po jego zakończeniu, co pozwoli skompletować drabinkę, która będzie obowiązywać do końca trwania plebiscytu. Rywalizacja każdej pary w 1/8 finału i w ćwierćfinale zacznie się o północy i potrwa do godziny 23 w wyznaczonym dniu. Pojedynek o 3. miejsce oraz finał będą odbywać się według poniższego harmonogramu.