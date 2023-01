Przy tak napiętym kalendarzu wydarzeń sportowych jeszcze trudniej jest wskazać, kto najbardziej się wyróżnił. Redakcja Interii Sport stanęła przed nie lada wyzwaniem, by z szerokiego grona kandydatów do miana Asa Sportu 2022 wyselekcjonować 32 nominowanych, na których mogą państwo oddać głos.

Każdy z dziennikarzy musiał podać najlepszą we własnej opinii dwudziestkę. Osoba z pierwszego miejsca otrzymywała 20 "oczek", a ta z dwudziestego - jedno. W ten sposób powstała tabela punktowa, która pozwoliła wyłonić tych najbardziej zasłużonych za ostatnie dwanaście miesięcy. Według redakcji na podium znaleźli się Iga Świątek, Dawid Kubacki i Robert Lewandowski . W szerokiej liście nominowanych uwzględnialiśmy również dwie czwórki podwójne - wioślarską i kajakarską.

Wystartował plebiscyt Interii Sport - As Sportu 2022

Wystartował plebiscyt Interii Sport - As Sportu 2022 / INTERIA.PL

As Sportu 2022. Wybierz laureata razem z redakcją Interia Sport

Teraz decydujący głos należy do Państwa. W pierwszej fazie należy wybrać szesnastkę, która przejdzie do fazy pucharowej, by później rywalizować o końcowe zwycięstwo w systemie KO.