As Sportu to wyjątkowe wydarzenie, które po raz pierwszy zostało zorganizowane przez redakcję sportową Interii w 2021 roku. W pierwszej edycji zwycięzcą okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda , który wyprzedził dwie lekkoatletki: Anitę Włodarczyk oraz Marię Andrejczyk.

Teraz plebiscyt powraca - i nie może on obyć się ponownie bez udziału Czytelników, bo to właśnie ich zdanie będzie tu najważniejsze. Zachęcamy wiec do zapoznania się z zasadami Asa Sportu 2022 i... do zagłosowania!