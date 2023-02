To już koniec drugiej edycji "Asa Sportu", plebiscytu Interii, w którym Czytelnicy portalu przez blisko miesiąc - od 4 stycznia do 3 lutego - w kolejnych głosowaniach wybierali swoich faworytów do tytułu najlepszego polskiego sportowca w 2022 roku. Łącznie we wszystkich fazach współzawodnictwa oddano ponad głosów 610 tys. głosów - i za to niesamowite zaangażowanie serdecznie dziękujemy!