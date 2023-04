"As Sportu 2022". Iga Świątek z podziękowaniem dla kibiców

Iga Świątek ma za sobą niezwykle udany 2022 roku, w którym wygrała dwa wielkoszlemowe turnieje - French Open oraz US Open . Triumfowała także w turniejach WTA w Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, czy Rzymie. 21-latka mogła pochwalić się również serią 37 spotkań bez porażki z rzędu, a dokładnie 4 kwietnia 2022 wskoczyła na pierwsze miejsce rankingu WTA, które zajmuje do teraz .

"As Sportu 2022" droga Igi Świątek do zwycięstwa

Świątek pewnym krokiem przebrnęła przez kolejne fazy plebiscytu Interii. Najpierw znalazła się w gronie 32 wytypowanych sportowców, skąd bez problemu dostała się do najlepszej szesnastki, zdobywając przy tym 73. tysiące głosów, co stanowiło najlepszy wynik w ówczesnym etapie głosowania .

Iga Świątek z podziękowaniem dla kibiców

- Drodzy kibice, chciałam ogromnie podziękować za nagrodę "As Sportu 2022". Cieszę się, że praca, jaką wykonuję na korcie, poświęcenie i masa treningów są doceniane i że widać ich efekty. Mam nadzieję, że dalej będziecie mi kibicować i cieszyć się z moich meczów niezależnie od wyników. Ogromnie to doceniam i bardzo motywuje mnie to do dalszej pracy - przekazała Świątek w specjalnym wideo.