"As Sportu 2022". Iga Świątek zwyciężczynią plebiscytu. Taka była jej droga do wygranej!

Nim jednak doszło do tej niezwykłej potyczki, 21-latka przeszła przez kilka innych faz. Najpierw znalazła się w elitarnym gronie 32 zawodników i zawodniczek wskazanych przez redakcję sportową Interii. W trakcie pierwszego otwartego głosowania przebojem wdarła się do najlepszej szesnastki, zdobywając ponad 73 tys. głosów - najwięcej ze wszystkich pretendentów i pretendentek.

W półfinale spotkała się zaś z wyśmienitym żużlowcem Bartoszem Zmarzlikiem, który w 2022 r. dorzucił do swojej kolekcji indywidualne złoto MŚ oraz drużynowe złoto ME - i tu również nie zawiodła swych fanów. Ostatecznie wielki finał przyniósł jej zwycięstwo nad Kubackim, brązowym medalistą olimpijskim z Pekinu i triumfatorem Letniego GP w skokach narciarskich.

"As Sportu 2022". Iga Świątek zawojowała świat tenisa!

Od stycznia do grudnia 2022 sportsmenka zdołała zwyciężyć aż w ośmiu turniejach, w tym dwóch wielkoszlemowych (Roland Garros, US Open) i zaliczyć serię 37 triumfów z rzędu. We wspominanej już klasyfikacji WTA pierwszą lokatę zajmuje nieprzerwanie od kwietnia. To wszystko robi ogromne wrażenie!