"As Sportu 2022". Iga Świątek - niekwestionowana mistrzyni, także poza kortem

Ma 21 lat a już osiągnęła tak wiele. To, czego dokonała w 2022 roku przeszło wszelkie wyobrażenia. 4 kwietnia została liderką rankingu WTA i jest nią do dziś. W sezonie wygrała osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe, zaliczyła serię 37 kolejnych zwycięstw. To są znane i często przypominane fakty. Ale tenisowa mistrzyni z Raszyna podbiła nasze serca również z zupełnie innych powodów.

Owacja na stojąco na Roland Garros. Za to, co Iga Świątek powiedziała o wojnie

Nie ma - poza Ukraińcami - sportowca na świecie, który by bardziej uczulał świat na to, co się dzieje na Ukrainie. O tym, że w Europie wciąż toczy się brutalna wojna Iga Świątek pamięta bardziej niż Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który zamierza dopuścić do startu w igrzyskach w Paryżu sportowców z kraju najeźdźcy i współpracującej z nim Białorusi. Bardziej niż tenisowe organizacje, które zezwalają na start Rosjan i Białorusinów w turniejach.