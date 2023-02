W 2019 roku osiągnęła kolejny krok w swojej karierze - pojawiła się w drabinkach głównych Wielkich Szlemów. W Melbourne i Nowym Jorku dotarła do drugiej rundy, a w Paryżu aż do czwartej. Już wtedy widać było, że dobrze sobie będzie radzić na mączce ceglanej, co potwierdziły kolejne sezony.

2020 rok przyniósł jej pierwszy triumf wielkoszlemowy - właśnie na French Open po finale z Sofią Kenin. Nikt z Polski nigdy wcześniej nie sięgnął po zwycięstwo w singlowym turnieju tej rangi. W Australian Open i US Open doszła do odpowiednio czwartej i trzeciej rundy, a Wimbledon nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa. Raszynianka dzięki swoim wynikom zajęła drugie miejsce w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca kraju.

As Sportu 2022: Iga Świątek. Tak zdecydowali czytelnicy Interii

To przyniosło świetny efekt w ostatnich miesiącach. Świątek ponownie okazała się najlepsza we French Open, a do tego dołożyła wygraną w US Open. Zwyciężyła również w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie. Była niepokonana przez 37 spotkań z rzędu. 4 kwietnia została "jedynką" rankingu WTA.