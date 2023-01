"As Sportu 2022" to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca minionego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalne ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - teraz sportowców czekają pojedynki w systemie pucharowym.

Wyniki dotychczasowych starć 1/8 finału:

As Sportu 2022: Dawid Kubacki czy Adrianna Sułek - kto powinien awansować?

Adrianna Sułek - ma tylko 23 lata i w perspektywie jeszcze wiele sezonów, w czasie których może sięgać po najwyższe laury - a mimo to lista jej dotychczasowych osiągnięć już jest bardzo imponująca. Ostatni rok stanowił tylko potwierdzenie jej niezwykle wysokich umiejętności. Nasza zawodniczka przede wszystkim zdobyła halowe wicemistrzostwo świata w pięcioboju podczas zmagań w Belgradzie, a do tego dorzuciła srebro w siedmioboju na mistrzostwach Europy w Monachium. Zabrakło naprawdę niewiele, a cieszyłaby się również przynajmniej z brązowego krążka na MŚ w Eugene, ale ostatecznie była tam czwarta wśród siedmioboistek. To jednak nie zmienia faktu, że Sułek ma za sobą wyśmienity czas!