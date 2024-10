To już sama końcówka, a tu nagle taka zmiana. Rajd Śląska ma nowego lidera

Rajd Śląska nieubłaganie zbliża się do końca. W niedzielnej sesji porannej rozegrane zostały trzy odcinki specjalne, po których – inaczej niż w sobotę – zawodnicy nie zjechali do parku serwisowego. Zamiast tego mieli ledwie 15 minut na wymianę opon, po czym wrócili na trasę. Co jednak najważniejsze – doszło do zmiany na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.