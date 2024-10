Rajd Śląska otwarty z pompą. Kibice zachwyceni

Na Śląsk przybył z synem, Erykiem, który podkreślił, że także już mocno wsiąkł w motorsport. - Myślę, że jest to sport, który kręci mnie najbardziej z wszystkich. Najbardziej podoba mi się jego dynamika - przyznał chłopiec, który tym razem przybył tylko na "męski wypad", bo mama - która była na Rajdzie Polski - musiała pójść do pracy w szpitalu.

Pan Sergiusz wymienił wiele rajdów, na których byli obecni w ostatnim czasie, a przy okazji opowiedział o historii, która może być przestrogą dla wszystkich, nie do końca chcących się stosować do wymogów bezpieczeństwa. Wydarzenia miały miejsce przed rokiem, na Rajdzie Wisły. - Nie pamiętam nazwy odcinka, ale były tam szykany, więc teoretycznie powinno być wolno. Lekkiego "dzwona" miał pan Terlecki i wówczas pierwszy raz bałem się o dziecko. Obróciło go i doszło do wypadku, a mnie serce mocniej zaczęło bić. Do dzisiaj w internecie jest filmik, na którym widać, jak lecą syna nogi, bo go ciągnąłem siedzącego na krześle - z emocjami wspomniał mój rozmówca.